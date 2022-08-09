Российский посол в США Антонов: боевики Зеленского подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС

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9 августа 2022, 07:35

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Боевики украинского президента Владимира Зеленского подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя территорию Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодаре. На это указал Анатолий Антонов, российский посол в Соединенных Штатах.



«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС», — приведены слова дипломатического представителя в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства Москвы в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заверил, что регион готов отразить попытки наступления подконтрольных Киеву подразделений, если режим Владимира Зеленского отдаст им соответствующий приказ.