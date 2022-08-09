Кирилл Стремоусов: Херсонская область готова отразить попытки наступления ВСУ, если режим Зеленского отдаст им такой приказ

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9 августа 2022, 07:22 Источник: РИА Новости

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Херсонская область готова отразить попытки наступления Вооруженных сил Украины, если режим президента бывшей советской республики Владимира Зеленского отдаст им соответствующий приказ. На это, как передает РИА Новости, указал заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По словам чиновника, процитированного информационным агентством, «Херсонская область готова отразить попытки наступления украинских боевиков, если такой преступный приказ им будет отдан режимом Зеленского».

«Надежную защиту границ региона обеспечивает министерство обороны России», — отметил Стремоусов.

Как сообщалось ранее во вторник, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американская сторона все больше втягивается в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с РФ.