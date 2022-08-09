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Посол Москвы Антонов: США все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией

, 07:00

Посол Москвы Антонов: США все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Россией
Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты все больше втягиваются в конфликт на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Российской Федерацией. На это, как передает ТАСС, указал Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

«Новый пакет американской военной помощи Киеву на 1 млрд долларов подтверждает, что США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине, а хотят затянуть конфликт, заявил посол России в США Анатолий Антонов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также дипломатический представитель отметил, что Вашингтон все больше втягивается в ситуацию на Украине, приближаясь к опасной черте в противостоянии с Москвой.

Как сообщалось ранее, член Совета Федерации Андрей Климов высказал мнение, согласно которому с украинским президентом Владимиром Зеленским можно говорить только о безоговорочной капитуляции.

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