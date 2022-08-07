Российский сенатор Климов: с президентом Украины Зеленским можно говорить только о безоговорочной капитуляции

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7 августа 2022, 16:51

Сенатор Андрей Климов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

С украинским президентом Владимиром Зеленским можно говорить только о безоговорочной капитуляции. Соответствующую точку зрения высказал член российского Совета Федерации Андрей Климов.

Сенатор прокомментировал новость о том, что Зеленский объявил о конфискации активов РФ на общую сумму порядка 765 млн долларов и сообщил о продолжающейся работе по изъятию более 900 принадлежащих российскому государству объектов.

Климов отметил, что «Украина и без того должна нам миллиарды долларов», и обвинил главу соседней страны в «клинической неадекватности».

«С такого рода персонажами можно говорить только о безоговорочной капитуляции», — указывается в публикации, размещенной отечественным законодателем.

По мнению парламентария, вести диалог об урегулировании на Украине стоит лишь «с кукловодами киевского режима», если они будут соблюдать национальные интересы России.

Ранее в воскресенье сообщалось, что посол Киева в Вене Александр Щерба назвал «заблудшим» человеком британского музыканта Роджера Уотерса после его слов о специальной операции Москвы на Украине.