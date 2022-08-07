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Посол Украины в Австрии Щерба назвал «заблудшим» человеком сооснователя Pink Floyd Уотерса после его слов о спецоперации России

, 16:20

Посол Украины в Австрии Щерба назвал «заблудшим» человеком сооснователя Pink Floyd Уотерса после его слов о спецоперации России
Британский музыкант Роджер Уотерс, Angel Marchini / globallookpress.com

Киевский посол в Австрии Александр Щерба назвал «заблудшим» человеком сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса после слов британского рок-музыканта о специальной операции РФ на Украине. Соответствующую публикацию дипломатический представитель разместил в своем микроблоге в Twitter.

«Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?» — написал Щерба.

Как сообщалось ранее сегодня, Роджер Уотерс, ставший собеседником CNN, заявил, что спецоперация, которую Москва проводит с 24 февраля, послужила ответом России на продвижение НАТО вплотную к границам страны.

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