Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс: президент США Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины

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7 августа 2022, 10:14

Британский музыкант Роджер Уотерс, Angel Marchini / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Роджер Уотерс, основатель британской рок-группы Pink Floyd.

«Президент США Джо Байден продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

По словам музыканта, специальная операция Москвы на Украине стала ответом России на продвижение Североатлантического альянса вплотную к границам страны.

Ранее сегодня сообщалось, что российское Минобороны продемонстрировало видео, где запечатлено британское, американское, польское и шведское оружие, захваченное военными РФ в районе города Изюма Харьковской области.