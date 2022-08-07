Минобороны России показало видео с британским, американским, польским и шведским оружием, захваченным военными РФ в районе Изюма

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7 августа 2022, 09:07

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Российское министерство обороны продемонстрировало видео, на котором запечатлено британское, американское, польское и шведское оружие, захваченное военными РФ в районе города Изюма Харьковской области. Данный ролик появился в Telegram-канале ведомства.

«Среди трофеев оружие, в основном, иностранного производства — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы “Джавелин” и “Карл Густав”, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», — прокомментировали опубликованные кадры в Минобороны.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский телевизионный канал CBS указал на то, что большая часть западной военной помощи Украине не доходит до конечных пунктов назначения в бывшей советской республике.