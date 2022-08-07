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7 августа 2022, 07:09

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Большая часть военной помощи Запада Украине не доходит до конечных пунктов назначения в бывшей советской республике. На это указал американский телевизионный канал CBS.

На сайте CBS появились выдержки из документальной картины, которая будет продемонстрирована в эфире 7 августа. Журналисты пришли к выводу, что большая часть военной помощи, которую западные государства отправляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший офицер разведки США Скотт Риттер выступил с прогнозом, согласно которому президент Владимир Зеленский покинет Украину или погибнет от рук собственных граждан.