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Американский канал CBS: большая часть военной помощи Запада Украине не доходит до конечных пунктов назначения в стране

, 07:09

Американский канал CBS: большая часть военной помощи Запада Украине не доходит до конечных пунктов назначения в стране
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Большая часть военной помощи Запада Украине не доходит до конечных пунктов назначения в бывшей советской республике. На это указал американский телевизионный канал CBS.

На сайте CBS появились выдержки из документальной картины, которая будет продемонстрирована в эфире 7 августа. Журналисты пришли к выводу, что большая часть военной помощи, которую западные государства отправляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший офицер разведки США Скотт Риттер выступил с прогнозом, согласно которому президент Владимир Зеленский покинет Украину или погибнет от рук собственных граждан.

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