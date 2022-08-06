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Экс-офицер разведки США Скотт Риттер: президент Зеленский покинет Украину или погибнет от рук собственных граждан

, 19:38

Экс-офицер разведки США Скотт Риттер: президент Зеленский покинет Украину или погибнет от рук собственных граждан
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский покинет бывшую советскую республику или погибнет от рук собственных граждан. Соответствующий прогноз, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom, сделал Скотт Риттер, бывший офицер разведки Соединенных Штатов.

«Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо он погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — предрек Риттер.

Согласно точке зрения, высказанной экс-офицером, в скором будущем Украину ожидает государственный переворот.

Ранее сегодня сообщалось, что заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Владимира Зеленского Верховной Раде утвердить изъятие российского имущества на украинской территории.

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