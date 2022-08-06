Медведев о предложении Зеленского Раде утвердить изъятие активов РФ на Украине: «Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле»

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6 августа 2022, 19:14

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о предложении президента Владимира Зеленского Верховной Раде утвердить изъятие активов РФ на украинской территории.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле», — говорится в публикации, которую разместил в своем Telegram-канале Медведев.

Отечественный чиновник добавил, что «вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса» в настоящий момент с успехом занимается армия России.

Как сообщалось ранее в субботу, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк проинформировал, что Северная Македония предоставила бывшей советской республике танки и самолеты.