Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты

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6 августа 2022, 17:56

Танк, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Северная Македония предоставила киевской стороне танки и самолеты. На это, как передает РИА Новости, указал Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов», — процитирован Подоляк в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что подразделения Донецкой народной республики при поддержке армии РФ выбили киевские войска с позиций в южной части Марьинки, откуда они обстреливали районы Донецка.