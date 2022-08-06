Войска ДНР при поддержке сил России выбили подразделения Украины с позиций на юге Марьинки, откуда они обстреливали районы Донецка

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6 августа 2022, 17:41

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ДНР при поддержке Вооруженных сил России выбили подразделения Украины с позиций на юге Марьинки, откуда они обстреливали районы Донецка. Об этом передает ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя министерства информации ДНР Даниила Безсонова.

«Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии выбили украинские подразделения с позиций на юге Марьинки, откуда они вели огонь по жилым районам Донецка, сообщил заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев указал на то, что киевские военные бросили стратегические высоты, прикрывавшие город Артемовск в Донбассе, и отступили на территорию данного населенного пункта.