Помощник главы МВД ЛНР Киселев: войска Украины бросили стратегические высоты, прикрывавшие Артемовск, и отступили в город

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6 августа 2022, 16:16

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины бросили стратегические высоты, прикрывавшие город Артемовск в Донбассе, и отступили на территорию населенного пункта. Об этом проинформировал Виталий Киселев, помощник главы МВД Луганской народной республики.

«ВСУ бросили стратегические высоты, прикрывавшие Артемовск, и отступили в город», — говорится в публикации, которую Киселев разместил в своем Telegram-канале.

Автор поста добавил, что причины отступления подконтрольных Киеву войск неизвестны.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что атаку украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию можно расценить в качестве акта ядерного терроризма.