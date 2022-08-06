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Вице-спикер Совфеда Косачев: атаку войск Украины на Запорожскую АЭС можно расценить как акт ядерного терроризма

, 15:15

Вице-спикер Совфеда Косачев: атаку войск Украины на Запорожскую АЭС можно расценить как акт ядерного терроризма
Сенатор Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Атаку войск Украины на расположенную в городе Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию можно расценить в качестве акта ядерного терроризма. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации РФ.

Накануне подконтрольные Киеву подразделения обстреляли из артиллерии территорию Запорожской АЭС, выпустив 20 снарядов калибра 152 миллиметров.

По словам Косачева, «нападения Украины на ядерные объекты могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма». Сенатор также обратил внимание на то, что атака произошла в дни проведения конференции ООН по нераспространению ядерного оружия.

Ранее в субботу сообщалось, что российские ВКС ударили по позициям батальона украинской армии в Херсонской области и ликвидировали свыше 70 бойцов.

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