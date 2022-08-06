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Российские ВКС ударили высокоточным оружием по позициям батальона ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 70 бойцов

, 14:06

Российские ВКС ударили высокоточным оружием по позициям батальона ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 70 бойцов
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС России ударили по позициям батальона Вооруженных сил Украины на территории Херсонской области и ликвидировали свыше 70 бойцов. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, МО указало на то, что на фоне массовых потерь, которые киевская сторона несет на Николаевском направлении, военные трех украинских бригад оставляют свои позиции и дезертируют.

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