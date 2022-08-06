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ВКС России высокоточным ударом по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области уничтожили свыше 80 наемников

, 13:07

ВКС России высокоточным ударом по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области уничтожили свыше 80 наемников
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС высокоточным ударом по опорному пункту «Иностранного легиона» на территории Днепропетровской области ликвидировали свыше 80 наемников. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования “Иностранного легиона” уничтожено более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель дипломатического ведомства РФ Игорь Вишневецкий допустил, что обстрелы Украиной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе сродни Чернобыльской.

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