ВКС России высокоточным ударом по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области уничтожили свыше 80 наемников

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6 августа 2022, 13:07

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС высокоточным ударом по опорному пункту «Иностранного легиона» на территории Днепропетровской области ликвидировали свыше 80 наемников. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В населенном пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования “Иностранного легиона” уничтожено более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель дипломатического ведомства РФ Игорь Вишневецкий допустил, что обстрелы Украиной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе сродни Чернобыльской.