Представитель МИД РФ Вишневецкий: обстрелы Украиной Запорожской АЭС могут привести к катастрофе сродни Чернобыльской

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6 августа 2022, 11:37

Запорожская АЭС, Russian Look / globallookpress.com

Обстрелы Украиной Запорожской атомной электростанции могут привести к катастрофе сродни Чернобыльской. Такой вариант развития событий, как информирует РИА Новости, допустил представитель российского министерства иностранных дел Игорь Вишневецкий.

По словам процитированного агентством дипломата, он не знает «какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить».

«Может произойти катастрофа сродни Чернобыльской, но ООН молчит», — заявил Вишневецкий.

Ранее в субботу сообщалось, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп высказал мнение, согласно которому при действующем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене ситуация на Украине будет лишь ухудшаться.