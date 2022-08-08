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8 августа 2022, 15:27 Источник: Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов, фото: vk.com/aksenovrk

Крымский руководитель Сергей Аксёнов пообещал оказать поддержку Запорожской области в организации референдума по опыту Крыма. В понедельник, 8 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подписании распоряжения о проведении референдума о воссоединении региона с Российской Федерацией.

Аксёнов в ответ на эту новость сказал, что Крым приветствует решение своих братьев, которые твердо идут по его пути, "по пути свободного и демократического волеизъявления народа".

Глава Крыма уверен, что "никто, в том числе и в Киеве, не сомневается, какой выбор сделают жители территорий, освобожденных от власти террористического режима".

Аксёнов написал пост в соцсетях и пообещал "со своей стороны оказать всю необходимую поддержку в части организации референдума и использования крымского опыта".

"Русский мир возвращается в свои естественные границы", - отметил Аксёнов и высказал мнение, "что этот процесс будет продолжаться". "Наши славные предки веками осваивали, развивали и защищали эти земли не для того, чтобы на них «панували» ублюдки, не помнящие родства, последователи секты нацистов и предателей", - пишет глава Крыма.

Напомним, в Мелитополе в понедельник проходит форум общественного движения "Мы вместе с Россией", на нем собрались более 700 представителей со всей Запорожской области.