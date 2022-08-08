Глава Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией

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8 августа 2022, 14:54 Источник: РИА "Новости"

флаг России, CHROMORANGE / Bilderbox

Днем в понедельник, 8 августа, стало известно, что глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Российской Федерацией.

Согласно последней информации, Евгений Балицкий подписал вышеуказанное распоряжение на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который в настоящий момент проходит в Мелитополе. На мероприятии, о котором идет речь, присутствуют более 700 представителей со всей Запорожской области.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Украины Владимира Зеленского о возможных референдумах на освобожденных территориях, подчеркнул, что их хотят проводить местные жители.