Глава Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией

Днем в понедельник, 8 августа, стало известно, что глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Российской Федерацией.
Согласно последней информации, Евгений Балицкий подписал вышеуказанное распоряжение на форуме общественного движения "Мы вместе с Россией", который в настоящий момент проходит в Мелитополе. На мероприятии, о котором идет речь, присутствуют более 700 представителей со всей Запорожской области.
Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Украины Владимира Зеленского о возможных референдумах на освобожденных территориях, подчеркнул, что их хотят проводить местные жители.