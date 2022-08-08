Песков заявил, что референдумы на освобожденных территориях хотят проводить сами жители, а не Россия

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8 августа 2022, 12:46

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Украины Владимира Зеленского о возможных референдумах на освобожденных территориях, подчеркнул, что их хотят проводить местные жители.

Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами в понедельник, 8 августа, подчеркнул, что референдумы на освобожденных территориях планирует проводить не российская сторона, а жители вышеуказанных мест, вследствие чего апеллировать следует именно к ним.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в воскресенье заявил, что если РФ осуществит планы проведения референдумов на перешедших под ее контроль территориях, это будет означать конец переговоров не только с Москвой, но и с ее союзниками.