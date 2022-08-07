Зеленский заявил, что проведение Россией «псевдореферендумов» будет означать конец переговоров

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7 августа 2022, 22:25

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении в воскресенье заявил, что если Россия осуществит планы проведения референдумов на перешедших под ее контроль территориях, это будет означать конец переговоров и с ней, и с ее международными союзниками.

«Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», - заявил Зеленский.

Он также добавил, что все, кто сейчас помогает России в осуществлении ее планов, «будут отвечать перед Украиной».

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что парламент в осеннюю сессию может рассмотреть вопрос о вхождении в состав РФ новых территорий.