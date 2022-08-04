Песков пообещал, что информация о новом назначении Рогозина появится «в обозримом будущем»

Аргументы Недели → Политика 13+

4 августа 2022, 17:47 Источник: РИА Новости

Дмитрий Рогозин. Фото с сайта Кремля.

Информации о будущем назначении Дмитрия Рогозина, уволенного 15 июля с поста главы госкорпорации «Роскосмос», пока нет, но она появится в обозримом будущем. Об этом заявил в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет. Она [судьба Рогозина] прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», - заявил Песков.

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» 15 июля. После этого высказывались различные версии того, где он может продолжить свою карьеру. Например, политолог Сергей Марков, предположил, что Рогозин будет назначен «на руководство всеми освобожденными территориями Украины».