Грузия становится все более экономически зависимой от России​

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4 августа 2022, 17:31 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

3 августа Transparency International (российское представительство компании признано в РФ иноагентом) опубликовало доклад, в котором приводятся цифры, свидетельствующие о радикальных изменениях в финансово-экономических и торговых отношениях между Грузией и Россией. В 1-м полугодии за счёт денежных переводов россиян, а также экспорта и реэкспорта продукции Грузия получила более 1.2 млрд $. Это на 250% больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

Что до денежных переводов из России, то с апреля по июнь 2022 года из РФ в республику поступило более 678 млн $, и это больше чем за весь прошлый год. В большинстве своём это деньги для тех россиян, кто поселился в Грузии после начала СВО на территории Украины. Их уже более 300 тысяч человек, то есть примерно 10% от всего населения Грузии. Россияне активно арендуют и покупают квартиры в Тбилиси, Батуми и других крупных городах республики, способствуя росту цен и большому оживлению на рынке недвижимости.

С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано более 6.4 тысяч компаний, которые частично или полностью принадлежат россиянам. Это в 7 раз больше, чем в предыдущем году. Всего в Грузии зарегистрировано уже 13.5 тысяч таких фирм. То есть, почти половина из них прошла регистрацию после начала СВО. 93% компаний, зарегистрированных с марта, индивидуальные предприятия. По данным от Transparency, их учредители приехали в Грузию для работы. С января по июнь импорт продукции из РФ составил 706 млн $, это рост на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и пятнадцатилетний максимум.