Путин освободил Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» и назначил главой госкорпорации Борисова

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15 июля 2022, 14:58

Юрий Борисов, фото: Роскосмос, Вконтакте

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 15 июля, освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса» и назначил главой госкорпорации Юрия Борисова. Главой российского государства подписаны соответствующие указы.

Борисов освобожден от должности зампредседателя правительства России.

Документы опубликованы на сайте Кремля: "Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".

"Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".