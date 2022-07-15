Путин освободил Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» и назначил главой госкорпорации Борисова

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 15 июля, освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса» и назначил главой госкорпорации Юрия Борисова. Главой российского государства подписаны соответствующие указы.
Борисов освобожден от должности зампредседателя правительства России.
Документы опубликованы на сайте Кремля: "Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".
"Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".