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Представитель МИД России Дробинин: эпоха сотрудничества с Западом завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине

, 11:24

Представитель МИД России Дробинин: эпоха сотрудничества с Западом завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине
Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Эпоха сотрудничества Москвы с Западом закончена, независимо от исхода ее специальной операции на Украине. На это, как передает РИА Новости, указал в своей статье Алексей Дробинин, глава Департамента внешнеполитического планирования российского министерства иностранных дел.

«Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена», — говорится в статье, подготовленной отечественным дипломатом.

Ранее в среду сообщалось, что спикер МИД РФ Мария Захарова назвала частью политического пиара объявление киевских властей об «обязательной эвакуации» с подконтрольной им части Донбасса.

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