Захарова назвала частью политического пиара объявление Украины об «обязательной эвакуации» с подконтрольной ей части Донбасса

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3 августа 2022, 09:36

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Объявление Украины об «обязательной эвакуации» с подконтрольной ей части Донбасса является частью политического пиара. Соответствующую точку зрения озвучила Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России.

«Это часть политического пиара, который для сути происходящего вряд ли имеет значение»», — отметила Захарова.

Как сообщалось ранее в среду, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов высказал мнение о том, что американская сторона контролирует удары киевских подразделений из систем HIMARS во избежание растраты ракет на ложные цели.