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3 августа 2022, 07:40 Источник: ТАСС

Стрельбы из РЗСО HIMARS, U.S. Marines / globallookpress.com

Соединенные Штаты контролируют удары киевских войск из систем HIMARS, чтобы избежать растраты снарядов на ложные цели. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Владимир Рогов, представитель Запорожской ВГА.

«США контролируют нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов из систем залпового огня (РСЗО) HIMARS во избежание растраты ракет на ложные цели. Такое мнение высказал ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что американская сторона фактически превратила украинскую территорию в полигон для испытания своего оружия у российских границ.