Депутат Госдумы Белик: США фактически превратили Украину в полигон для испытания своего оружия у границ России

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2 августа 2022, 15:45 Источник: РИА Новости

Стрельбы из американской РЗСО HIMARS, Pfc. Sarah Pysher / globallookpress.com

Соединенные Штаты фактически превратили Украину в полигон для испытания своего оружия у рубежей России. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Американцы фактически превратили Украину в военный полигон для испытания своего оружия в непосредственной близости у границ Российской Федерации», — процитирован парламентарий в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

По словам Белика, Вашингтон целенаправленно поставляет киевской стороне свои вооружения, чтобы прощупать боеспособность армии РФ и эффективность ответственной ПВО.

Ранее во вторник сообщалось, что глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил об уничтожении в рамках специальной операции на Украине шести американских установок HIMARS и более 200 снарядов к ним.