Шойгу: военные России в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть американских установок HIMARS и более 200 ракет к ним

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2 августа 2022, 12:16

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российские военнослужащие в рамках специальной операции на Украине ликвидировали шесть американских установок HIMARS и более 200 снарядов к ним. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, сообщил Шойгу», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник допустил, что киевская сторона будет эвакуировать жителей Донбасса насильно.