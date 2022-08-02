Посол ЛНР Мирошник допустил, что Украина будет эвакуировать жителей Донбасса насильно

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник допустил, что Украина будет эвакуировать жителей Донбасса насильно. Соответствующую публикацию дипломатический представитель разместил в своем Telegram-канале.
Мирошник отметил, что у украинского президента Владимира Зеленского «вспомнили о населении, которое остается без их контроля, и решили экстренно и в обязательном порядке их переселять с освобождаемых территорий».
«Не исключается, что переселение будет производиться насильно», — написал посол.
Ранее сообщалось, что первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов назвал пиар-ходом слова Зеленского об эвакуации людей с подконтрольной Киеву части Донбасса.