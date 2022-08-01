Замминистра информации ДНР Безсонов назвал пиар-ходом слова Зеленского об эвакуации людей с подконтрольной Киеву части Донбасса

Первый заместитель руководителя министерства информации ДНР Даниил Безсонов назвал пиар-ходом слова президента Украины Владимира Зеленского об эвакуации людей с подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.
«Заявления Владимира Зеленского об эвакуации людей с подконтрольной Киеву части Донбасса являются пиар-ходом», — приведено высказывание Безсонова в публикации, размещенной в TG-канале.
Замминистра отметил, что с начала специальной операции России украинские власти не осуществляли обязательную эвакуацию гражданского населения даже в крупных городах, в том числе Мариуполе.
Ранее сегодня сообщалось, что ВКС РФ в районе Харькова ударили по пункту дислокации 93-й бригады Вооруженных сил Украины и уничтожили до 200 военных.