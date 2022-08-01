ВКС России в районе Харькова ударили высокоточным оружием по пункту дислокации 93-й бригады ВСУ и уничтожили до 200 военных

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1 августа 2022, 13:05

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС России в районе Харькова ударили по пункту дислокации 93-й бригады Вооруженных сил Украины и ликвидировали до 200 военных. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники», — указывается в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, армия РФ ликвидировала на территории Харькова две американские установки HIMARS, а также 53 националиста и иностранных наемника.