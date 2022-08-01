Армия РФ ударом по заводу в Харькове уничтожила две американские установки HIMARS, а также 53 националиста и иностранных наемника

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1 августа 2022, 12:50

РСЗО HIMARS, AFLO / globallookpress.com

Российские Вооруженные силы ударом по заводу в Харькове ликвидировали две американские установки HIMARS, а также 53 националиста и иностранных наемника. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода “Украинские энергетические машины”, уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее в понедельник, МО заявило о том, что личный состав войск Украины в массовом порядке дезертирует и оставляет позиции на Харьковском и Запорожском направлениях.