Минобороны РФ: личный состав армии Украины массово дезертирует и оставляет позиции на Харьковском и Запорожском направлениях

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1 августа 2022, 12:36

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Личный состав Вооруженных сил Украины в массовом порядке дезертирует и оставляет позиции на Харьковском и Запорожском направлениях. На это, как передает ТАСС, указало министерство обороны России.

«Личный состав ВСУ массово дезертирует и оставляет боевые позиции на Харьковском и Запорожском направлениях», — процитировано заявление ведомства в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также в Минобороны отметили, что военные РФ ликвидировали на территории Одесской области пусковую установку американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Ранее сегодня сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, согласно которому киевскому режиму нужно перестать мучить украинский народ и уйти.