Спикер Госдумы России Володин: киевскому режиму нужно перестать мучить народ Украины и уйти

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1 августа 2022, 12:21

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Действующему киевскому режиму нужно перестать мучить народ Украины и уйти. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отреагировал на новость о том, что украинская сторона подняла вопрос о возвращении «хотя бы трети» зарубежного имущества бывшего Советского Союза, которым в настоящий момент владеет РФ.

Володин, в частности, отметил, что в период с 1991-го по 2013 год Украина получила от Москвы в общей сложности 250 млрд долларов материальной помощи. По словам спикера, в соседнем государстве «все профукали и разворовали».

«Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», — говорится в публикации, размещенной Вячеславом Володиным.

Как сообщалось ранее в понедельник, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко указал на то, что Лондон решил передать его стране несколько своих военных кораблей.