Посол Киева в Лондоне Пристайко: Великобритания решила передать Украине несколько своих военных кораблей

Великобритания приняла решение передать киевской стороне несколько своих военных кораблей. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
По словам дипломата, процитированного отечественным информационным агентством, на одном из судов, которых должен получить Киев, уже проходят обучение украинские военнослужащие.
Пристайко добавил, что бывшая советская республика в настоящий момент нуждается в противоминных кораблях.
Как сообщалось ранее сегодня, представитель российского МИД Владимир Тарабрин отметил, что возвращающиеся с Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран.