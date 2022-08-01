Представитель МИД России Тарабрин: возвращающиеся с Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран

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1 августа 2022, 10:56 Источник: РИА Новости

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Возвращающиеся с украинской территории иностранные боевики представляют угрозу для своих стран. На это, как передает РИА Новости, указал отечественный дипломат Владимир Тарабрин.

«Возвращающиеся из Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин», — говорится в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

По словам собеседника журналистов, такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы.

Как сообщалось ранее в понедельник, заместитель руководителя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что средства на восстановление территорий республик Донбасса выделяются не в ущерб российским регионам.