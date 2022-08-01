Вице-премьер Хуснуллин: средства на восстановление территорий республик Донбасса выделяются не в ущерб регионам России

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1 августа 2022, 09:47 Источник: РБК

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Russian Government / globallookpress.com

Средства на восстановление территорий республик Донбасса выделяются не в ущерб российским регионам. На это указал Марат Хуснуллин, заместитель главы правительства РФ.

По словам вице-премьера, давшего интервью телевизионному каналу РБК, «мы ни одного плана по развитию по стране не снизили». Более того, денежные суммы, направляемые на развитие регионов России, были серьезно увеличены, отметил чиновник.

Как сообщалось ранее в понедельник, Хуснуллин заявил, что расположенный в городе Мариуполе металлургический комбинат «Азовсталь», скорее всего, станет технопарком. Предполагается, что там будут рабочие места.