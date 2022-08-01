Российский вице-премьер Хуснуллин: мариупольская «Азовсталь», скорее всего, станет технопарком, там будут рабочие места

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1 августа 2022, 09:12

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», скорее всего, станет технопарком, там будут рабочие места. На это, как передает РИА Новости, указал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«"Азовсталь", скорее всего, станет технопарком, там будут рабочие места, заявил Хуснуллин. Также он сказал, что первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Кроме того, вице-премьер отметил, что население Мариуполя, согласно прогнозам, к 2035 году возрастет с 212 тысяч до 500 тысяч человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал нахождение региона в составе Украины ошибкой, которая скоро будет исправлена.