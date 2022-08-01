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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал нахождение региона в составе Украины ошибкой, которая скоро будет исправлена

, 07:43 Источник: РИА Новости

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов назвал нахождение региона в составе Украины ошибкой, которая скоро будет исправлена
Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал нахождение данного региона в составе Украины ошибкой, которая скоро будет исправлена. Об этом информирует РИА Новости.

«Херсонская область — исторически русская земля, ее нахождение в составе Украины стало исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

По словам собеседника журналистов, в настоящий момент область активно готовится к проведению референдума о присоединении к Российской Федерации.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Politico отметило, что американская сторона переключит свое внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня, если на китайском острове произойдет эскалация.

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