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1 августа 2022, 07:19

Белый дом в США, White House / globallookpress.com

Вашингтон переключит свое внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня, если произойдет эскалация на китайском острове. На это, как передает РИА Новости, указало издание Politico.

«США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации на китайском острове, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

По словам собеседника Politico, в настоящий момент обстановка на Тайване не вызывает беспокойство у Североатлантического альянса, однако «она может легко обостриться».

Как сообщалось ранее в понедельник, представитель МИД России Владимир Тарабрин отметил, что ряд государств, входящих в НАТО, негласно поддерживают действия киевской стороны по вербовке иностранцев для участия в боях в Донбассе.