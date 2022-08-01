Дипломат Тарабрин: ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранцев для участия в боях в Донбассе

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1 августа 2022, 06:59 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Ряд государств, входящих в Североатлантический альянс, негласно поддерживают действия киевской стороны по вербовке иностранцев для участия в боях на территории Донбасса. На это, как передает РИА Новости, указал российский дипломат Владимир Тарабрин.

«Ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам Тарабрина, к процессу вербовки привлечены не только неправительственные организации, но и диппредставительства Украины, что противоречит международным соглашениям.

Как сообщалось ранее, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что значительная часть средств, выделяемых властями Соединенных Штатов на военную помощь Украине, остается в Пентагоне.