Бывший советник министра обороны США Макгрегор заявил, что средства, выделяемые США на поддержку Киева, остаются в Пентагоне

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31 июля 2022, 20:30 Источник: ТАСС

Пентагон. Фото: Ron Sachs/globallook.com

Значительная часть денег, которая выделяется властями США для военной помощи Украине, остается в Пентагоне. Такую точку зрения высказал в воскресенье экс-советник министра обороны в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

В беседе в ведущим подкаста Judging Freedom Джаджем Наполитано отставной полковник подчеркнул, что миллионы долларов, которые Белый дом позиционирует как военную помощь Киеву, не доходят до Украины.

«Большая часть из этих средств идет в МО США, чтобы компенсировать Вооруженным силам [расходы] на переброску оборудования и ресурсов в Европу», - заявил Макгрегор.

Кроме того, экс-советник министра обороны убежден, что Пентагон использует эти деньги, чтобы оплатить услуги частных компаний — производителей военного оборудования.

«Проще говоря, эти средства идут на обогащение тех, кто важен законодателям в преддверии выборов», - сказал полковник, имея в виду выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года.