Байден подписал документ о предоставлении очередного пакета военной помощи Киеву на 270 млн долларов

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22 июля 2022, 22:15 Источник: "Интерфакс"

Президент США Джо Байден. Фото: Adam Schultz - White House via C/globallook.com

В пятницу президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму 270 млн долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Как пишет издание, Вашингтон направит Киеву 580 ударных разведывательных беспилотников Phoenix Ghost, четыре реактивных системы залпового огня HIMARS, противотанковые средства и 36 тысяч снарядов.

Ранее сообщалось, что США не будут поставлять Украине запрошенные ею беспилотники MQ-1C Gray Eagle из опасений, что они могут быть перехвачены российскими военными.