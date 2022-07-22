WSJ: Вашингтон не поставит запрошенные Киевом беспилотники, так как боится, что они попадут в руки российских военных

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22 июля 2022, 20:30 Источник: РИА Новости

Американский беспилотник. Фото: Gene Blevins/globallook.com

Вашингтон не станет поставлять Киеву запрошенные им беспилотники MQ-1C Gray Eagle из опасений, что они могут быть перехвачены российскими военными. Об этом пишет в пятницу Wall Street Journal.

Как пишет издание, в Вашингтоне беспокоятся не только о том, что российские военные, в чьем распоряжении могут оказаться дроны, получат таким образом доступ к секретным технологиям США. Второе препятствие — необходимость обучать работе с БПЛА украинских военных.

«Администрация Байдена не хочет одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений - от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками», — пишет издание.

Ранее об опасениях Пентагона, связанных с поставками Украине дронов, писало издание The National Interest.