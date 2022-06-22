NI: Пентагон передумал передавать Киеву беспилотники из опасения, что Россия сможет получить доступ к секретным технологиям США

Оборонное ведомство Соединенных Штатов решило не передавать Украине современные дроны MQ-1C, опасаясь, что, сбив такой беспилотник, российские военные смогут получить доступ к секретным технологиям США. Об этом говорится в колонке Тревора Филсета для издания The National Interest.
«Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников», — написал Филсет.
По словам автора, производители дронов могли бы заменить их компоненты на менее продвинутые, но это заняло бы несколько месяцев, и, к тому же, ухудшило их возможности.
Ранее замглавы правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявлял, что в распоряжении Вооруженных сил России имеются практически все типы беспилотных летательных аппаратов.