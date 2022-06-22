NI: Пентагон передумал передавать Киеву беспилотники из опасения, что Россия сможет получить доступ к секретным технологиям США

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22 июня 2022, 09:56 Источник: РИА Новости

Американский беспилотник. Фото: Gene Blevins/globallook.com

Оборонное ведомство Соединенных Штатов решило не передавать Украине современные дроны MQ-1C, опасаясь, что, сбив такой беспилотник, российские военные смогут получить доступ к секретным технологиям США. Об этом говорится в колонке Тревора Филсета для издания The National Interest.

«Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников», — написал Филсет.

По словам автора, производители дронов могли бы заменить их компоненты на менее продвинутые, но это заняло бы несколько месяцев, и, к тому же, ухудшило их возможности.

Ранее замглавы правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявлял, что в распоряжении Вооруженных сил России имеются практически все типы беспилотных летательных аппаратов.