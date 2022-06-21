Япония способствует созданию очередного «антикитайского альянса»

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21 июня 2022, 23:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Уже на следующей неделе Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия намерены провести четырёхсторонний саммит. Он пройдёт сразу же после встречи НАТО в Мадриде. Четыре государства надеются на создание очередного «антикитайского альянса», который может сдержать расширение КНР. Они намерены распространить больше влияния на Индо-Тихоокеанский регион.

Также на саммите пойдёт речь об усилении поддержки стран Океании. Всему виной – недавнее заключение договора безопасности между КНР и Соломоновыми островами. В четырёх вышеупомянутых государствах ходит мнение, что Китай может разместить на островах военные силы.

Помимо всего прочего, Япония, главный союзник США в регионе, надеется на то, что множественные альянсы в Азии помогут не допустить китайского вторжения на Тайвань. Напомним, разговоры о возможном проведении военной операции Пекином против островитян идут не первый год. Аналитики считают политику альянсов немного странной, учитывая тот факт, что специальные военизированные блоки там уже существуют. Япония, Австралия, США и Индия входят в состав группировки Quad. Также не стоит забывать про присутствующий там «антикитайский» альянс AUKUS, о котором так много говорилось в прошлом году. Отдельные эксперты высказывают опасения, что появление ещё одного военного блока в секторе – не слишком верное решение, учитывая всеобщую мировую напряжённость