China Times: Пелоси прилетит сегодня на Тайвань в сопровождении пяти конгрессменов от Демпартии США

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2 августа 2022, 07:27

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси прибудет сегодня, 2 августа, на территорию Тайваня в сопровождении пяти конгрессменов от Демократической партии Соединенных Штатов. На это, как передает РИА Новости, указало издание China Times.

«Тайваньская China Times пишет, что Пелоси прилетит на Тайвань в сопровождении 5 членов палаты представителей от Демпартии США в промежутке между 21.00 и 22.00 (16-17 мск)», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, японская версия Wall Street Jourmal отметила, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань «однозначно» состоится.