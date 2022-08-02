Японская версия Wall Street Jourmal: визит Нэнси Пелоси на Тайвань «однозначно» состоится

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2 августа 2022, 07:08

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Визит спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси на территорию Тайваня «однозначно» состоится. На это, как передает РИА Новости, указывает японская версия Wall Street Jourmal.

«Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "однозначно" состоится, однако уверенности в том, что она проведет там ночь, нет, утверждается в японской версии издания Wall Street Jourmal», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Ранее на текущей неделе китайский МИД выступил с предупреждением о том, что посещение Пелоси Тайваня привело бы к «серьезным последствиям».