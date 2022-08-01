МИД Китая: визит Пелоси на Тайвань привел бы к «серьезным последствиям», Пекин «непременно примет решительные меры»

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1 августа 2022, 11:49

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Chris Kleponis - CNP / globallookpress.com

Визит спикера нижней палаты парламента Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на территорию Тайваня привел бы к «серьезным последствиям», Пекин «непременно примет решительные меры». С соответствующим предупреждением, как передает РИА Новости, выступило министерство иностранных дел КНР.

«МИД Китая повторил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай "непременно примет решительные меры" для защиты суверенитета и территориальной целостности», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, издание Global Times допустило, что самолет с Пелоси на борту может попытаться приземлиться на Тайване под предлогом неисправности или дозаправки.